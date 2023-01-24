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24 января 2023 года 09:40
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Норникеля
Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью 19974 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 34,4% от текущего уровня в 2023 году, сообщается в материале инвестиционной компании. "Мы разделяем стратегию эмитента и считаем, что для роста акционерной стоимости компании, работающей на расширяющемся рынке и нацеленной на развитие бизнеса, в долгосрочном плане инвестиции важнее дивидендов", - указывает эксперт Алексей Калачев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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