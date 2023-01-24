Цена нефти может протестировать снизу вверх уровень $90/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут протестировать снизу вверх уровень в $90 за баррель в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ситуация на рынке нефти и глобальных рынках в целом остается комфортной, располагая к дальнейшему росту котировок. Полагаю, что в отсутствие негативных сюрпризов от предварительных PMI по Европе и США, выходящих во вторник, и недельных данных по рынку энергоносителей в США (среда), цена на нефть марки Brent сможет протестировать верхнюю границу нашего текущего целевого диапазона $87-90 за баррель", - указывает эксперт в комментарии.

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