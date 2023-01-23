БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу

Аналитики БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: TCS Group, Сбербанк, Polymetal, "РусАл" и ГК "Мать и дитя".

По их мнению, акции TCS Group интересны с точки зрения высоких темпов роста масштабов бизнеса. Компания продолжает наращивать клиентскую базу - по итогам 9 месяцев 2022г число клиентов компании выросло на 42% г/г и достигло 26,3 млн человек. Также эксперты отметили, что даже в сложный для банковского сектора 2022г группа в каждом квартале оставалась прибыльной.

"Бумаги TCS Group в последние месяцы отстают от рынка. Они торгуются дороже сектора, что оправдано опережающими отрасль темпами роста, высокой рентабельностью. В средне- и долгосрочной перспективе отставание от рынка должно сокращаться. Драйвером роста может стать финансовый отчет компании за IV квартал, который ожидается ориентировочно в начале марта", - пишут стратеги инвесткомпании.

Акции Сбербанка с октября 2022г находятся в растущем тренде, недавно были обновлены локальные вершины. Несмотря на выразительный рост последних месяцев, в среднесрочной перспективе, на взгляд аналитиков, потенциал для подъема бумаг сохраняется. На среднесрочном горизонте бумаги могут подняться к 160-170 руб.

Сильным позитивным драйвером для переоценки акций Polymetal должен стать финансовый отчет за II полугодие, отмечается в комментарии. Компания выстроила новые логистические цепочки, а значит, во II полугодии должен восстановиться свободный денежный поток, снизиться долговая нагрузка.

"На этой неделе компания представит операционные результаты за IV квартал и проведет День инвестора, где может появиться большая ясность по поводу перспектив компании.Ближайшим ориентиром в бумаге можно выделить зону 425-430 руб. за акцию. Дальнейший подъем будет зависеть от новостей по реорганизации компании. Позитивные новости, например, переезд в дружественную РФ резиденцию, могут стать драйвером для роста в район 500 руб.", - полагают аналитики.

Также эксперты полагают, что на фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции "РусаЛа". "Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022г более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Дополнительным драйвером для акций эмитента в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50-52 руб. за штуку", - пишут они в комментарии.

Акции ГК "Мать и дитя" эксперты БКС Экспресс выделяют в качестве интересной консервативной "фишки" с потенциалом роста. По их оценке, основной драйвер роста для компании - постепенное наращивание загрузки недавно открытых госпиталей и клиник.

"Компания сильно диверсифицировала бизнес в последние годы и теперь предоставляет широкий комплекс услуг, что снижает сегментные риски, - подчеркивают аналитики. - Влияние санкций на группу минимальное, поставки оборудования и препаратов продолжаются. Компания выплачивает дивиденды, несмотря на зарубежную регистрацию. На среднесрочном горизонте возможна позитивная переоценка цены бумаги к 500-550 руб. за штуку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.