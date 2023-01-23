Потенциал роста IT-рынка РФ может быть ограничен из-за отсутствия вычислительных мощностей - "Финам"

Потенциал роста IT-рынка РФ может быть ограничен из-за отсутствия требуемых вычислительных мощностей, говорится в аналитическом материале "Финама".

"Ключевую роль в развитии российской цифровой экономики в 2023г будет играть государство, которое призвано профинансировать значимые отрасли через госзаказ, решить проблему с нехваткой IT-специалистов и поспособствовать импортозамещению "железа" и ПО, - пишут эксперты. - Трендов и драйверов роста у российского IT-рынка достаточно, но потенциал может быть ограничен из-за отсутствия требуемых вычислительных мощностей. Отметим, что новые геополитические и макроэкономические условия дали дополнительный толчок к развитию в РФ таких направлений, как информационная безопасность, разработка платформ (то есть облачные сервисы) и маркетплейсы".

По мнению аналитиков "Финама", можно считать, что в 2022г российские телекомы, которые представлены на фондовом рынке в лице "МТС" и "Ростелекома", выполнили свою защитную функцию, так как динамика отраслевого индекса телекоммуникаций (-25%) оказалась лучше динамики Индекса Мосбиржи (-43%). А вот индекс IT-отрасли ожидаемо оказался в числе лидеров снижения (-58%). На 2023г, по оценке стратегов, неплохо позиционированы "Группа Позитив", "Яндекс", VK и "Ростелеком".

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