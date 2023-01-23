"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Hua Hong Semiconductor

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского производителя микросхем Hua Hong Semiconductor Ltd. с прогнозной стоимостью на уровне 36 гонконгских долларов за штуку (HKD), сообщается в обзоре.

18 января компания объявила, что подписала соглашение о создании совместного предприятия с HHGrace, China Integrated Circuit Industry Investment Fund II и предприятиями города Уси. По соглашению, отмечают эксперты инвесткомпании, СП будет заниматься изготовлением и продажей интегральных микросхем и 12-дюймовых пластин под чипы 65/55 нм и 40 нм. Hua Hong, как ожидается, начнет строительство второго предприятия по изготовлению 12-дюймовых пластин мощностью в 83 тыс. единиц в месяц в соответствии с графиком. Производство на новом предприятии может начаться в 2025 году.

"Hua Hong ускоренно наращивает объемы на первом предприятии по изготовлению 12-дюймовых пластин, и это должно способствовать росту прибыли в 2023 году. Эмитент показал рост выручки на 67,89% г/г в 1-3К22, но темп и сроки ввода новых мощностей по-прежнему вызывают опасения у инвесторов с учетом нехватки производственных ресурсов, - пишут аналитики в комментарии. - Мы полагаем, что спрос на производственные мощности по печати микросхем в материковом Китае будет продолжать расти. Во-первых, Китай принимает меры по поддержке развития внутреннего производства микросхем. Во-вторых, ряд компаний-разработчиков полупроводников в Китае активно ищут местные предприятия, чтобы выстроить устойчивые производственно-сбытовые цепочки на внутреннем рынке".

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