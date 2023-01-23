Вероятный диапазон торгов рубля на текущей неделе - 67-69 руб./$1 - "БКС МИ"

Вероятно укрепление курса рубля по отношению к доллару США на текущей неделе с торгами в диапазоне 67-69 руб./$1, считает аналитик "БКС Мир инвестиции" ("БКС МИ") Наталья Лаврова.

"Ключевые драйверы для рубля на этой неделе - внешние факторы (цены на нефть и объемы экспорта, которые остаются нестабильными) и завершающая неделя налогового периода. Учитывая комбинацию факторов, мы считаем, что рубль будет скорее немного укрепляться со смещением коридора к 67-69 руб./$1. Тем не менее предстоящее введение эмбарго на российские нефтепродукты может удерживать рубль вблизи верхней границы диапазона. Наш прогноз курса рубля на 2023 год составляет 71-75 руб./$1 в основном из-за замедления в российском экспорте", - пишет эксперт в обзоре.

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