"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar с целевой ценой HKD11,95 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Китай на данный момент является мировым лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной энергетики, так и по их ежегодному увеличению, - указывает аналитик Сергей Кауфман. - При этом в ближайшем будущем темпы ввода мощностей, как ожидает правительство и ведущие международные агентства, продолжат обновлять рекорды. Xinyi Solar - лидер в секторе производства фотоэлектрического стекла, что позволяет компании быть бенефициаром тренда на развитие солнечной энергетики в Китае. При этом Xinyi Solar имеет умеренную оценку по мультипликаторам и выплачивает дивиденды, что вместе с перспективами развития, на наш взгляд, делает акции компании привлекательными для покупок".

Xinyi Solar - один из крупнейших в мире производителей фотоэлектрического стекла для солнечных панелей. Кроме основного вида деятельности, компания занимается реализацией и эксплуатацией солнечных электростанций.

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