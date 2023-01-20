Акции Норникеля, Х5 и Polymetal будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Норникеля", X5 Retail и Polymetal будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Норникель" опубликует производственные результаты 23 января. Объемы ожидаются вблизи уровней III квартала. "Техническая картина в акциях "Норникеля" осторожно позитивная, - подчеркивает аналитик. - В последние дни в бумаге прошел импульс снижения, что укладывается в рамки коррекции после волны роста в декабре. Фундаментальным драйвером для акций остается прошедшее ослабление рубля. Сигналом к росту может стать пробой зоны 15500-15700 руб. В таком случае среднесрочные ориентиры сместятся к 17000-17100 руб.".

X5 Retail планирует опубликовать операционный отчет 24 января. По мнению эксперта, отчет особенно важен, так как X5 Group должна представить результаты первой из сектора - это может задать тон для динамики акций в целом для отрасли. "В последние месяцы акции двигаются в пологом нисходящем тренде, отражая переориентацию инвесторов на более перспективные в моменте бумаги, - говорится в комментарии. - Ускорение темпов роста выручки, сильные LFL-показатели могут вернуть интерес рынка к бумагам. Позитивным сигналом в среднесрочной перспективе станет пробой 1650 руб. Снизу стоит обратить внимание на 1475 руб. - слабый отчет может спровоцировать пробой отметки и ухудшить среднесрочные перспективы".

Следующая неделя, по мнению Пучкарева, станет важной для инвесторов Polymetal. Во-первых, компания 25 января опубликует операционный отчет за IV квартал. Результаты важны, так как должны отразить рост продаж за счет накопленных в I полугодии запасов. Во-вторых, Polymetal 25 января также проведет "День инвестора и аналитика 2023". На мероприятии должны быть освещены решения по реорганизации компании. Также могут появиться новости по инвестиционным планам на 2023г, обновлены производственные прогнозы.

"Акции Polymetal после минимумов октября двигаются в выраженном растущем тренде. Сказывается как переоценка рисков в кейсе компании, так и рост цен на золото с декабря. При этом подъем бумаги происходит довольно плавно, явных признаков перегретости нет. Новости с Дня инвестора и операционный отчет явно добавят бумагам волатильности. При появлении позитивных сообщений бумаги могут пробить зону 425-430 руб. - это откроет возможности для роста к 490 руб. на горизонте ближайших месяцев", - пишет эксперт БКС Экспресс.

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