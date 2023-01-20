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20 января 2023 года 17:06
Акции "Системы" недооценены рынком практически в 2 раза - ПСБ
Акции АФК "Система" недооценены рынком практически в два раза, справедливая стоимость бумаги составляет 22 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Публичные компании "МТС", Ozon, "Сегежа" и Etalon формируют основную часть портфеля активов АФК "Система". Беря во внимание ключевые активы и долю участия "Системы" в структуре капитала, получается, что материнская компания недооценена, как минимум, в 1,6 раза от текущих значений, - пишут эксперты в комментарии. - Капитализация эмитента составляет 121,3 млрд руб. У компании как минимум еще 10 непубличных активов, которые также увеличивают ее фундаментальную стоимость на 43 млрд руб. Это означает, что справедливая стоимость бумаг составляет 22 рубля (сейчас 12 рублей). Отметим, что "Система" активно участвует в сделках слияния и поглощения, что обеспечит заметное увеличение ее фундаментальной стоимости в 2023 году". По мнению аналитиков банка, сейчас бумаги компании будут зависеть от развития двух наиболее перспективных дочерних предприятий: Ozon и "МТС". "В 2022 году Ozon впервые вышел на прибыль, при этом система маркетплейсов и интернет-торговли в России продолжают активное развитие. Финтех и медиа-вертикали "МТС" продолжают активное развитие и расширяют свою работу. Эти два сегмента обеспечат органическое развитие корпорации", - отмечают в ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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