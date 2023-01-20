S&P 500, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 продолжает снижаться третью торговую сессию подряд, и пока мы не видим оснований для разворота тренда. Ранее на этой неделе бенчмарк протестировал 200-дневную скользящую среднюю, а затем "медвежьи" настроения лишь укрепились, что привело к дальнейшим распродажам на рынке и падению S&P 500 до 3899 пунктов. Следующим значимым уровнем поддержки выступает уровень в 3800 пунктов, и мы прогнозируем продолжение снижения широкого рынка", - пишет эксперт в комментарии инвестиционной компании.

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