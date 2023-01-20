"Финам" снизил прогнозную цену ADS TSMC до $103

"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг (ADS) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) со $111 до $103 за штуку на январь 2024 года, что предполагает потенциал роста 15,1% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании.

Рейтинг "покупать" для этих бумаг был сохранен экспертами.

"Производитель чипов весьма успешно провел непростой 2022 год, что по большому счету осталось незамеченным на фондовых рынках. Между тем долгосрочные перспективы компании выглядят оптимистично. Эмитент остается технологическим лидером отрасли и всей мировой экономики и активно реализует географическую диверсификацию мощностей. Повторить рост 2022 года в ближайшие 12 месяцев будет проблематично на фоне ожидаемой рецессии, но по ее окончании компания сможет вернуться к двухзначным темпам увеличения финансовых метрик", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - тайваньский контрактный производитель чипов, крупнейшая полупроводниковая компания в мире по капитализации. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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