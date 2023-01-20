"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $200

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: $170, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет за IV квартал 2022 финансового года 27 января. Ожидается, что выручка составит $53,83 млрд, а прибыль на акцию - $4,42. Высокие цены на нефть и растущий спрос на энергоносители должны были оказать положительное влияние на операционные показатели компании. Полагаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы, что будет позитивно воспринято рынком. Помимо этого, среднесрочным фактором роста является начало добычи нефти в Венесуэле. На днях Chevron направила в Штаты первую партию венесуэльской нефти после того, как Минфин США дал на это разрешение, ослабив санкции против Венесуэлы", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления, при повторном пробитии которого появляется потенциал для движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $200. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $170 риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

Chevron Corp. - крупнейшая интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения, разрабатываемые и эксплуатируемые компанией, находятся в США, Австралии и Казахстане.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.