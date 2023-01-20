Цена бумаг En+ может подняться к 444 руб. в ближайшие недели - "Велес Капитал"

Котировки бумаг En+ могут подняться к уровню 444 рублей за шутку в ближайшие недели при умеренно позитивном сценарии и поддержке со стороны цен на алюминий, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции En+ с конца прошлого года восстанавливают позиции и котировки поднялись до максимумов с середины ноября на фоне достижения ценами на алюминий пиков с середины июня 2022 года. Котировки алюминия получают поддержку от ожиданий увеличения спроса на металл в Китае, крупнейшем производителе и потребителе этого металла, после снятия антиковидных ограничений. В 2021 году на выручку из Азиатского региона приходилось 14,6% общих продаж эмитента, - пишет эксперт. - С технической точки зрения бумаги En+ пытаются расти на объемах, близких к средним за последние недели, что говорит о сдержанном интересе к эмитенту. В то же время показатели дневного графика позитивны и не исключают развития повышения в район 431,50 руб. при закреплении выше сопротивления 417 руб. Краткосрочно и среднесрочно при этом "длинные" позиции остаются актуальными выше 390-403,50 руб. При умеренно позитивном сценарии и поддержке со стороны цен на алюминий котировки в ближайшие недели вполне могут достичь ноябрьского пика 444 руб."

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