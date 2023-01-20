Котировки акций En+ Group могут вырасти до 444 руб. в ближайшие недели - "Велес Капитал"

Котировки акций En+ Group могут вырасти до 444 руб. за штуку в перспективе ближайших недель, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции En+ Group с конца прошлого года восстанавливают позиции и поднялись до максимумов с середины ноября на фоне достижения ценами на алюминий пиков с середины июня, - напоминает эксперт. - Котировки алюминия получают поддержку от ожиданий увеличения спроса на металл в Китае, крупнейшем производителе и потребителе этого металла, после снятия антиковидных ограничений. В 2021г на выручку из Азиатского региона приходилось 14,6% общих продаж En+ Group".

С технической точки зрения бумаги En+ Group пытаются расти на объемах, близких к средним за последние недели, что, на взгляд Кожуховой, говорит о сдержанном интересе к эмитенту. "В то же время показатели дневного графика позитивны и не исключают развития повышения в район 431,50 руб. при закреплении выше сопротивления 417 руб. Краткосрочно и среднесрочно при этом "длинные" позиции остаются актуальными выше 390-403,50 руб. При умеренно позитивном сценарии и поддержке со стороны цен на алюминий котировки в ближайшие недели вполне могут достичь ноябрьского пика 444 руб.", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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