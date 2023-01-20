.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Цена золота, вероятно, продолжит снижение до $1910-1920/унц. -Sber CIB
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
20 января 2023 года 14:22

Цена золота, вероятно, продолжит снижение до $1910-1920/унц. -Sber CIB

Цена золота, вероятно, продолжит снижение до $1910-1920 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитика Sber CIB Антона Чернышева.

"Рост котировок золота в четверг не был обусловлен изменением ожиданий на фоне макроэкономических публикаций, - пишет эксперт. - Вероятнее всего, на общий фон оптимизма в котировках золота (за последние 2,5 месяца оно подорожало с $1600 до $1930 за унцию) начинают накладываться опасения возможной рецессии в США: налицо общее падение макроэкономических показателей в стране, хотя безработица остается на локальных минимумах и некоторые сегменты экономики растут".

Кроме того, немаловажную роль в усилении опасений рецессии сыграло решение Минфина США приостановить выпуск новых долговых обязательств. По мнению Чернышева, это негативный сигнал для рискованных активов, которые в четверг снизились в цене более чем на 1,5% (по индексу S&P 500), что сопоставимо с темпами роста котировок золота.

"Тем не менее подорожание желтого металла может оказаться временным явлением, и тогда по мере ослабления опасений инвесторов насчет рецессии котировки вновь вернутся в коридор $1900-1920 за унцию. В пятницу рынок будет наблюдать за статистикой продаж на вторичном рынке жилья в США за декабрь. Если данные окажутся лучше, чем месяцем ранее, как предполагает консенсус-прогноз, оптимистичный настрой на рынке золота может немного снизиться. Стоит отметить также общий негативный настрой инвесторов с утра после вчерашнего резкого повышения котировок. В результате цена золота, вероятно, продолжит снижаться до диапазона $1910-1920 за унцию", - прогнозирует аналитик инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
20 января 2023 года 19:02
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Xinyi Solar с целевой ценой HKD11,95 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,6% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Китай на данный момент является мировым лидером как по существующим мощностям в сфере солнечной...    читать дальше
.
20 января 2023 года 18:32
Акции Норникеля, Х5 и Polymetal будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Норникеля", X5 Retail и Polymetal будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. "Норникель" опубликует производственные результаты 23 января. Объемы ожидаются вблизи уровней III квартала. "Техническая картина в акциях "Норникеля" осторожно позитивная,...    читать дальше
.
20 января 2023 года 18:08
Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Возможна консолидация индекса Мосбиржи на текущих уровнях на следующей неделе в отсутствие негативного фона, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "Индекс Мосбиржи подошел к линии поддержки на уровне 2145 пунктов, которая также выступает...    читать дальше
.
20 января 2023 года 17:49
Резкие изменения курса рубля на следующей неделе маловероятны - "Открытие Инвестиции"
Резкие изменения курса рубля на следующей неделе маловероятны, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "На предстоящей неделе на курс рубля продолжит влиять новое бюджетное правило, и мы не ожидаем резкого движения в валютных парах с рублем....    читать дальше
.
20 января 2023 года 17:25
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Netflix до $300
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Netflix Inc. с $275 до $300 за штуку, однако в целом сохраняет нейтральный прогноз в отношении котировок бумаг эмитента, сообщается в материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем долгосрочный потенциал роста рекламной выручки Netflix...    читать дальше
.
20 января 2023 года 17:06
Акции "Системы" недооценены рынком практически в 2 раза - ПСБ
Акции АФК "Система" недооценены рынком практически в два раза, справедливая стоимость бумаги составляет 22 рубля за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Публичные компании "МТС", Ozon, "Сегежа" и Etalon формируют основную часть портфеля активов АФК "Система". Беря во внимание ключевые...    читать дальше
.
20 января 2023 года 16:46
S&P 500, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, продолжит снижение в ближайшее время, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 продолжает снижаться третью торговую сессию подряд, и пока мы не видим оснований для разворота тренда. Ранее на этой неделе бенчмарк протестировал 200-дневную...    читать дальше
.
20 января 2023 года 16:17
"Финам" снизил прогнозную цену ADS TSMC до $103
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг (ADS) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) со $111 до $103 за штуку на январь 2024 года, что предполагает потенциал роста 15,1% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании. Рейтинг "покупать" для этих бумаг...    читать дальше
.
20 января 2023 года 15:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Chevron с целью $200
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Chevron Corp. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: $170, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует отчет за IV квартал 2022...    читать дальше
.
20 января 2023 года 15:31
Цена бумаг En+ может подняться к 444 руб. в ближайшие недели - "Велес Капитал"
Котировки бумаг En+ могут подняться к уровню 444 рублей за шутку в ближайшие недели при умеренно позитивном сценарии и поддержке со стороны цен на алюминий, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции En+ с конца прошлого года восстанавливают позиции и...    читать дальше
.
Страница 1 из 20
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.