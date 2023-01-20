"Финам" понизил целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing до $103

"Финам" понизил целевую цену акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company со $111 до $103 на январь 2024г, что соответствует потенциалу роста 15,1% без учета дивидендов, сообщается в материале инвесткомпании.

Рейтинг остается прежним - "покупать".

"Тайваньский производитель чипов TSMC весьма успешно провел непростой 2022г, что по большому счету осталось незамеченным на фондовых рынках, - пишет аналитик Александр Ковалев. - Между тем долгосрочные перспективы компании выглядят оптимистично. TSMC остается технологическим лидером отрасли и всей мировой экономики и активно реализует географическую диверсификацию мощностей. Повторить рост 2022 года в ближайшие 12 месяцев будет проблематично на фоне ожидаемой рецессии, но по ее окончании компания сможет вернуться к двухзначным темпам увеличения финансовых метрик".

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) - тайваньский контрактный производитель чипов, крупнейшая полупроводниковая компания в мире по капитализации. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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