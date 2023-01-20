Акции Транснефти привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Акции "Транснефти" привлекательны для покупки на текущих уровнях на фоне двузначной дивидендной доходности по итогам 2022г и низкой оценки акций, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на следующие факторы роста котировок акций компании:

- Дивдоходность за 2022г может составить 13%, что выше дивдоходности российского рынка (8,1%). Согласно Bloomberg, коэффициент дивидендных выплат государственных компаний может быть увеличен в 2023г. Доля государства в "Транснефти" - более 75% УК, поэтому стратеги считают компанию наиболее вероятным кандидатом.

- Низкая оценка акций: акции "Транснефти" торгуются по мультипликатору 1,3 EV/EBITDA и 3,2 P/E за 2023г.

- В 2023г поддержка финансовым показателям может быть за счет повышения тарифов на 5,99%, роста прокачки по ВСТО и замещения российской нефти казахской на западном направлении (1,5 млн т в 2023; планы по увеличению прокачки до 7 млн тонн).

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