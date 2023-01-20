Вероятный курс рубля на конец 2023г - 75-80 руб./$1 - ПСБ

Вероятный курс рубля на конец 2023г - 75-80 руб./$1, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Минфин возобновил работу бюджетного правила, цель которого - снижение влияния внешней волатильности на экономику РФ, - напоминают эксперты. - При благоприятной конъюнктуре нефтегазовые доходы бюджета сверх базовых отправляются в ФНБ, а при негативной из-за низких нефтегазовых доходов ресурсы ФНБ тратятся для пополнения бюджета. 2023г начался с продаж юаней из ФНБ, так как цены на нефть упали из-за введенного "потолка" и Минфин опасается, что недополучит доходов. По нашим оценкам, продажи юаней будут проходить большую часть первого полугодия, поддерживая стабильность курса в диапазоне 68-72 руб./$1".

Во втором полугодии конъюнктура нефтегазового рынка, по мнению аналитиков банка, улучшится благодаря увеличению активности в Китае и возобновлению роста мировой экономики. Минфин начнет покупки юаней в ФНБ. Курсовой тренд может развернуться в сторону ослабления. На конец года стратеги ПСБ ждут курс 75-80 руб./$1.

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