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20 января 2023 года 12:14
БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Netflix
БКС Экспресс подтверждает рекомендацию "продавать" для акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $273 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвесткомпании. "Стриминговый сервис Netflix опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2022 года. Фактический приток подписчиков оказался существенно лучше, чем мы и консенсус-прогноз ожидали, что можно объяснить насыщенным графиком релизов и запуском рекламного плана. Однако с учетом скудного графика релиза первого квартала 2023 года и высокой оценки акций компании в сравнении с ближайшими аналогами мы продолжаем считать акции компании переоцененными, поэтому подтверждаем рекомендацию "продавать" с целевой ценой $273 на горизонте года", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NETFLIX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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