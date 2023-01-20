БКС Экспресс снизил рекомендацию для акций JPMorgan до "держать"

Аналитики БКС Экспресс понизили рекомендацию для акций JPMorgan Chase & Co. до "держать", повысив при этом прогнозную стоимость бумаги до $147 за штуку, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале инвесткомпании.

Эксперты отмечают следующие важные факторы:

- Рост ставок будет иметь менее значительное влияние на выручку в 2023 году.

- Банк увеличит отчисления в резервы на 20% г/г.

- Рентабельность капитала снизится на 1,5 п.п. (до 15%).

- В базовом сценарии дивиденды и buyback останутся высокими (6%).

Обращают внимание в инвестиционной компании и на возможные риски:

- Ухудшение общей конъюнктуры: замедление роста ВВП может негативно сказаться на качестве активов и увеличить отчисления в резервы.

- Регуляторные риски: ФРС может ограничить распределение прибыли (в виде buyback и дивидендов) в кризисные периоды.

- Падение процентных ставок: чистый процентный доход JPMorgan обеспечивает около 52% доходов, что делает банк уязвимым к падению ставок.

- Конкуренция: JPMorgan конкурирует с крупнейшими игроками мирового финансового сектора. Потенциальная потеря доли рынка может замедлить рост баланса (кредитного портфеля) или оказать давление на маржинальность (NIM, ROE).

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