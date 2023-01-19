Акции Мосэнерго - защитный вариант инвестиций в условиях возможного промышленного спада в РФ - "Открытие Инвестиции"

Акции "Мосэнерго" - защитный вариант инвестиций в условиях возможного промышленного спада в РФ, отмечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин.

"Мосэнерго" произвела в IV квартале 18,33 млрд кВт/ч электроэнергии, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 17,9 млрд кВт/ч, - констатирует эксперт. - То есть у компании присутствует позитивная динамика производства электроэнергии в отличие от тепла, более подверженного погодным условиям. Мы считаем акции "Мосэнерго" неплохим вариантом для инвестиций. Компания последовательно наращивает дивиденды с 2019г, а с 2020г направляет на них не менее 50% от чистой прибыли. По итогам 2022 года компания может направить на выплаты 0,25 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности более 13%".

Аналитик инвесткомпании отмечает защитный характер бумаг, так как постиндустриальный характер развития московской агломерации приводит к тому, что основной спрос на энергию приходится на жилищное хозяйство и инфраструктуру и в меньшей степени обеспечивается тяжелой промышленностью. "Соответственно, такое положение делает доходы "Мосэнерго" более защищенными от возможного промышленного спада в РФ, - подчеркивает Хайруллин. - У нас есть актуальная инвестидея по акциям "Мосэнерго" с целевой ценой в 2,13 руб. Потенциал роста с текущих уровней - 22,9%".

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