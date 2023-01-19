"БКС МИ" повысил целевую цену акций Xtep International до HKD11,52

"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xtep International

и повышает целевую цену бумаг компании до HKD11,52, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Xtep International объявила о снижении объема розничных продаж в 4К22 на 7-9% г/г. Рост продаж в 4К22 ограничивали новые вспышки COVID-19. Вместе с тем онлайн-торговля и сегмент спортивной одежды для детей сохраняют устойчивость. В январе розничные продажи на конечных рынках стремительно растут, ориентир по бренду Xtep на 2025г подтвержден. В динамике розничных продаж в Китае наметились признаки восстановления. С учетом роста оценки H-акций в секторе спортивной одежды на фоне восстановления розничных продаж мы повышаем нашу целевую цену на 9%, до HKD11,52, с коэффициентами 22x 2023e и 17x 2024e P/E", - указывают эксперты "БКС МИ".

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