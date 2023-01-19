"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Pop Mart до HKD30, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

По оценкам аналитиков, с декабря 2022г на фоне смягчения карантинных ограничений продажи немного выросли. Эксперты ожидают, что улучшения в цепи поставок и внутренних процессах управления будут способствовать росту рентабельности в 2023г.

"В средне- и долгосрочном плане у Pop Mart хорошие возможности в разработке контента с популярными брендами и персонажами компании, - отмечается в обзоре. - Видим также уверенные перспективы для устойчивого роста за счет диверсифицированной монетизации продуктов и для расширения географического охвата. С учетом ожидаемых улучшений в бизнеса компании и переноса оценки на 2023г мы повышаем целевую цену на 20%, до HKD30, что предполагает мультипликаторы 38x 2023e и 27x 2024e P/E".

Pop Mart - китайский производитель игрушек, один из лидеров китайской индустрии развлечений и поп-культуры.

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