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19 января 2023 года 16:07
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в феврале - "КИТ Финанс Брокер"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в феврале, полагают эксперты "КИТ Финанс Брокер". "Мы не ждем существенных изменений ключевой ставки ЦБ с текущего уровня в 7,5%, - отмечают аналитики. - С одной стороны, нужно стимулировать кредитование и экономический рост, а с другой стороны, не допустить разгона инфляции при восстановлении потребительского спроса или при дефиците определенных групп товаров. Текущий уровень ставки хорошо балансирует по обе стороны. Также мы допускаем снижение инфляции в диапазон 7-8%, что чуть выше прогнозов самого ЦБ и текущего консенсуса на рынке (ближе к 6%). Снижение будет как за счет эффекта высокой базы 2022г, так и за счет того, что большинство экспортных товаров продаются по ценам, будто рубль уже 75-80 за доллар. Инфляция в пределах 8% и ниже, выведет реальную доходность облигаций в положительную область и может поддержать запланированные Минфином крупные размещения. И при такой инфляции не нужно будет повышать ключевую ставку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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