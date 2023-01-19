"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1200 руб. за штуку, сговорится в комментарии инвесткомпании.

"НОВАТЭК" представил предварительные производственные показатели за 2022г. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 76,55 млрд куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя за 2021г. В России было реализовано 68,09 млрд куб. м природного газа, что на 0,3% больше, чем в 2021г. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 8,45 млрд куб. м, продемонстрировав рост на 6,3%. Результаты относительно хорошие, мы ожидали продажи выше. Тем не менее, высокие цены на СПГ в совокупности с ростом продаж приведут к увеличению финансовых показателей. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем мнение - покупать акции "НОВАТЭКа" с целевым ориентиром 1200 руб.", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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