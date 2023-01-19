"Финам" понизил рейтинг акций Anta Sports до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Anta Sports Products Ltd. с "покупать" до "держать" в связи с достижением целевой цены. Целевая цена акций сохранена на уровне HKD114,98 на декабрь 2023г, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции Anta Sports с 19 декабря заметно выросли и всего за один месяц принесли инвесторам доходность 17,9%, достигнув целевой цены. Такой рост обеспечили в целом благоприятная рыночная конъюнктура на фоне отказа Китая от жестких коронавирусных ограничений и ожидания инвесторов по улучшению экономических показателей страны. Мы сохраняем положительное видение бизнеса и акций Anta Sports, но, учитывая их сильный рост за последние недели, дальнейший потенциал выглядит ограниченным", - пишет аналитик анна Буйлакова.

Anta Sports - одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации на рынке спортивных товаров. Занимается разработкой, дизайном, производством и продажей товаров для спорта.

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