Замедление инфляции - еще не повод ожидать быстрого снижения ключевой ставки ЦБР - Росбанк

Замедление инфляции - еще не повод ожидать быстрого снижения ключевой ставки ЦБР, говорится в комментарии Росбанка.

"Инфляция по итогам 2022г остановилась на уровне 11,94% г/г, что можно считать определенным успехом на фоне нескольких критических событий - вынужденной перестройки логистических цепочек, девальвационного шока конца февраля и "второй волны" индексации тарифов ЖКХ в декабре, - пишут аналитики банка. - В дальнейшем балансирующими факторами для инфляции стали укрепление курса рубля, рекордный урожай и снижение потребительского оптимизма населения. Подобный "задел" сохраняется в 2023г и дает основания для коррекции годовой траектории инфляции, несмотря на декабрьский виток волатильности курса и риски инерционного повышения цен на услуги и товары длительного пользования".

Эксперты сохраняют умеренный оптимизм касательно смягчения процентной политики во 2П23, однако видят минимальное пространство для снижения ставки в течение 1П23. Более того, довольно настороженная тактика регулятора в вопросе "тонкой настройки" ключевой ставки вблизи нейтрального диапазона дает стратегам Росбанка основание полагать, что в случае реализации их базового инфляционного сценария ставка может быть снижена лишь на 50 б.п., до 7,0% годовых - по -25 б.п. в 3К23 и 4К23.

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