Цена акций BlackRock может снизиться до $670 в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Котировки акций BlackRock, вероятно, снизятся до уровня $670 за штуку в ближайшие несколько недель, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Несмотря на то что прибыль BlackRock за четвертый квартал 2022 года оказалась лучше среднерыночных прогнозов, инвесторы не отреагировали на релиз покупками. В течение трех дней после публикации квартального отчета котировки бумаг колебались в диапазоне $750-730. Технически котировки бумаг эмитента напрямую коррелируют с динамикой индекса S&P 500. Оба инструмента на сегодня "заперты" в нисходящем тренде. Вполне вероятно, что в ближайшие несколько недель цена акций BlackRock опустится к 200-дневной скользящей средней, которая находится на уровне $670 и совпадает с нашим прогнозом для идеи "шорта". В целом мы ожидаем продолжения спада на широком рынке, и возглавлять этот спад предстоит именно финансовому сектору", - пишет эксперт в комментарии.

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