"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Procter & Gamble с целью $164

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Procter & Gamble Co. с целью $164 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $142, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 19 января. Ожидается рост выручки до $20,67 млрд и прибыли на акцию $1,58. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $142 риск на портфель составит 0,15%", - указывают эксперты.

Procter & Gamble Co. - американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Акции компании учитываются при расчете Промышленного индекса Доу Джонса. Эмитент является крупнейшим в мире рекламодателем, затраты компании на рекламу превышают $8 млрд.

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