БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 997 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 997 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 недели. Цена входа: от 924 рублей, потенциальная доходность: 7,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Технический анализ говорит о продолжении восходящей тенденции, берущей свое начало с октября 2022 года. Фундаментально акции стоят ниже справедливой цены, а цены на сталь растут. Мы также видим шанс на дивиденды в перспективе текущего года - этот фактор может начать действовать в любой момент. Таким образом, у нас позитивный взгляд на акции компании и на коротком горизонте, и на долгий срок. Целевая цена выставлена с учетом ближайшего предполагаемого уровня сопротивления, а также с учетом среднемесячного изменения цены", - указывает аналитик Василий Буянов.

Отмечает Буянов и возможные риски: отказ от выплаты дивидендов; падение спроса на сталелитейную продукцию в РФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.