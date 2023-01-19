"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью 86,9 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая за период с сентября 2022 года принес впечатляющую доходность в размере свыше 27% и в полной мере оправдал наши ожидания. После крупной просадки, имевшей место с 2021 года, инструмент "нащупал дно" и с конца третьего квартала перешел в среднесрочный восходящий тренд. При этом рассматриваемый индексный фонд по-прежнему выглядит фундаментально недооцененным", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, включающий в себя акции преимущественно биотехнологических и фармацевтических компаний с географической привязкой к Китаю.

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