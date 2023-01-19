"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pop Mart

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций китайского производителя игрушек Pop Mart International Group Limited с прогнозной стоимостью на уровне 30 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре.

Эксперты обращают внимание на следующие факторы:

- Эмитент является одним из лидеров китайской индустрии развлечений и поп-культуры;

- С декабря 2022 года на фоне смягчения карантинных ограничений продажи немного выросли. Ожидается, что улучшения в цепи поставок и внутренних процессах управления будут способствовать росту рентабельности в 2023 году;

-В средне- и долгосрочном плане у Pop Mart хорошие возможности в разработке контента с популярными брендами и персонажами компании. Видны также уверенные перспективы для устойчивого роста за счет диверсифицированной монетизации продуктов и для расширения географического охвата.

- Ожидаемые улучшения в бизнесе компании и перенос оценки на 2023 год предполагают мультипликаторы 38x 2023e и 27x 2024e P/E (скорр.).

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