"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Xtep International до HKD11,52

Аналитики "БКС Мир инвестиций" повысили прогнозную цену акций Xtep International Holdings Ltd. до 11,52 гонконгского доллара (HKD), сообщается в обзоре.

Рекомендация "покупать" для этих акций была подтверждена экспертами.

Аналитики инвесткомпании отмечают следующие факторы:

- Эмитент объявил о снижении объема розничных продаж в 4К22 на 7-9% г/г. Общий размер скидок по бренду Xtep составил около 30%.

- Рост продаж в 4К22 ограничивали новые вспышки COVID-19. Вместе с тем онлайн-торговля и сегмент спортивной одежды для детей сохраняют устойчивость.

- В январе розничные продажи на конечных рынках стремительно растут, ориентир по бренду Xtep на 2025 год подтвержден. В динамике розничных продаж в Китае наметились признаки восстановления.

- Рост оценки H-акций в секторе спортивной одежды на фоне восстановления розничных продаж, коэффициенты 22x 2023e и 17x 2024e P/E.

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