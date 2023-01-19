Текущее снижение цены нефти, скорее всего, ограничено диапазоном $82-84/барр. - ПСБ

Потенциал текущего снижения котировок нефти марки Brent может быть ограничен диапазоном $82-84 за баррель, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Коррекция на рынке нефти в целом выглядит достаточно естественно с технической точки зрения - рост котировок последних полутора недель был достаточно резким и поддерживался в основном среднесрочными ожиданиями по оживлению спроса на сырье в КНР, которые сейчас отошли на второй план, - пишет эксперт в комментарии. - В четверг в центре внимания инвесторов будут официальные недельные данные по рынку энергоносителей в США, которые могут также поддержать коррекционные настроения. Впрочем, мы пока не видим сильных поводов для формирования направленного снижения. По нашему мнению, потенциал отката котировок нефти марки Brent может быть ограничен зоной $82-84 за баррель ввиду сохраняющегося позитива в отношении КНР и в целом комфортной для рынков сырья ситуации на валютных рынках".

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