Внешний фон не располагает к уверенному росту индекса Мосбиржи в четверг утром - БКС Экспресс

Внешний фон не располагает к уверенному росту индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Сам факт остановки в среду падения индекса Мосбиржи уже можно записать в актив. Волна фиксации после восходящей тенденции последних недель пока уложилась всего в одну торговую сессию. Негативных общерыночных новостей не поступало, так что она исчерпала себя достаточно быстро. Это внушает оптимизм по поводу возможности возобновления роста в акциях. В то же время сдерживающим фактором является слабость тяжеловесного нефтегазового сектора. К тому же падают цены на нефть марки Brent, - пишет аналитик. - По индексу Мосбиржи для возвращения траекторию роста котировки должны в ближайшей перспективе удержаться выше 2150-2160 пунктов. В дальнейшем при повторном подъеме над 2210 пунктами цели вновь сместятся к 2250 пунктам и выше. Но конкретно в четверг утром внешний фон пока не располагает к уверенному росту. В случае спуска под 2150 пунктов техническая картина ухудшится и будет предполагать дальнейшее сохранение широкой консолидации, которая тянется с начала ноября".

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