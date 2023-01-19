Вероятно снижение котировок нефти до конца текущей недели - БКС Экспресс

Вероятно снижение котировок нефти марки Brent до конца текущей недели, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду показали волатильную сессию. Сначала кони активно росли на фоне позитивной статистики из США и позитивного отчета от МЭА, в моменте даже переписали локальный максимум. Но "ястребиные" комментарии ФРС повлекли за собой разворот тренда, а негативная статистика по запасам в США от API еще больше усилила коррекционные настроения, - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании. - Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам среды сформировали ложный пробой круглого уровня $87 за баррель, после чего пошли вниз. Это дает повод отложить растущие сценарии на более поздний срок, в то время как до конца недели коррекция может продолжаться. Горизонтальный или зигзагообразный характер движения будет зависеть от информационного фона, который в четверг утром достаточно напряженный".

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