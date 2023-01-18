"БКС МИ" рекомендует покупать акции Mengniu Dairy с целью HKD47

Аналитики "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют покупать акции Mengniu Dairy с целевой ценой HKD47 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

По их оценкам, выручка Mengniu Dairy в 2022г выросла на 5% г/г. Во 2П22 выручка, вероятно, увеличилась на 4-9% п/п, а базовая чистая прибыль в 2022г также повысилась на 5% г/г.

"Мы ожидаем в 2023г восстановления фундаментальных показателей с низкой базы и роста оценки. Данные указывают на хорошие продажи молочной продукции на фоне восстановления потребления перед приближающимся китайским Новым годом", - пишут эксперты.

Mengniu Dairy - один из ведущих китайских производителей и дистрибьюторов качественной молочной продукции.

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