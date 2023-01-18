Восстановление будет главной темой сектора потребительской электроники Китая в 2023г - "БКС МИ"

Восстановление будет главной темой сектора потребительской электроники Китая в 2023г, говорится в аналитическом материале "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ").

Эксперты прогнозируют восстановление стоимостной цепочки на рынке смартфонов на базе Android с минимумов благодаря оптимизации запасов, вероятной реализации потенциала роста развивающихся рынков и за счет инноваций (релизы смартфонов со складным дисплеем могут подогреть спрос).

"Просадка рынка смартфонов вызвана гэпом между предложением и слабым спросом в условиях высокого уровня запасов. Крупнейшие производители устройств с Android наращивали запасы в начале 2022 г. после дефицита чипов во 2П21. Вместе со слабым спросом во 2П22 это привело к серьезному давлению на бренды конечного рынка, такие как Xiaomi и Lenovo. В случае роста макроэкономических показателей в мире во 2П23 мы прогнозируем умеренное восстановление рынка смартфонов. Потенциальные катализаторы - восстановление развивающихся рынков, рост Android-устройств и популярность девайсов со складным экраном", - пишут аналитики "БКС МИ".

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