Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций United Airlines до $61

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций United Airlines Holdings до $61 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"United Airlines продемонстрировал уверенные результаты за IV квартал, - пишет аналитик Сергей Глинянов. - Выручка эмитента превзошла ожидания на 1,4%, составив $12,4 млрд (+51% г/г). Скорректированная EPS при этом пробила консенсус-прогноз, составив $2,46 (+250% г/г). На 2023г менеджмент дал сильный гайденс. На фоне ожиданий удешевления топлива рентабельность по прибыли до налогообложения составит 9%, что примерно соответствует значениям 2019г. EPS практически восстановится до уровня 2019г, составив $10-12. Долговая нагрузка улучшится: отношение чистого долга к EBITDAR составит менее 3x. Мы оцениваем представленный отчет позитивно и повышаем таргет для бумаги компании до $61".

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