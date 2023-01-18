Потенциал роста бумаг Fix Price составляет 22% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают целевую цену бумаг (GDR) Fix Price на уровне 435 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста бумаг 22% на горизонте года, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты указывают на ряд факторов в пользу покупки расписок эмитента:

- Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Монголии и открыла два магазина в Улан-Баторе по франшизе. Монголия стала уже восьмой страной, где работают магазины Fix Price.

- В периоды неопределенности и кризисов люди отдают предпочтение более дешевым товарам, которые и продает Fix Price.

- Компания показывает позитивные результаты: согласно отчетам, растут выручка (+21% год к году по итогам III кв. 2022) и прибыль (+37% год к году). Двузначный темп роста демонстрируют и сопоставимые продажи.

- Сеть продолжает расширяться, увеличивается количество новых магазинов (+15% год к году в последнем отчетном периоде) и торговых площадей.

В качестве рисков аналитики отмечают:

_ инфраструктурные риски: головная компания Fix Price зарегистрирована на Кипре;

- компания решила пока не платить дивиденды "до стабилизации ситуации с ограничениями".

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