Давление на рубль может усилиться в феврале - "Мои Инвестиции"

Давление на курс рубля в феврале текущего года может усилиться, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Оптимальной краткосрочной стратегией в текущей ситуации, на наш взгляд, будет ожидание возможного выхода валютной пары USD/RUB выше 70 руб./$1, чтобы дальше выбрать точку входа для покупки рубля против доллара с целями ближе к нижней границе диапазона 65-70 руб./$1", - указывают эксперты в комментарии.

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