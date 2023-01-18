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18 января 2023 года 16:44
Sber CIB рекомендует покупать акции ОГК-2
Sber CIB рекомендует покупать акции "ОГК-2", сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Эксперты в целом позитивно оценивают операционные результаты эмитента за четвертый квартал 2022 года, финансовые показатели компании за 2022 год могут оказаться лучше прогнозов. Потенциал роста котировок бумаг "ОГК-2", по их мнению, составляет 16,7% от текущего уровня. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОГК2-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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