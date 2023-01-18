Цена акций Сбербанка обладает потенциалом роста до 240 руб. в 2023г - БКС Экспресс

Потенциал роста котировок акций Сбербанка на горизонте 2023 года не исчерпан, ориентир - 240 рублей за штуку, что предполагает подъем примерно на 55% от текущего уровня, сообщается в обзоре экспертов БКС Экспресс.

"Сбербанк во вторник представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Наши осенние ожидания взятия планки в 300 млрд руб. по чистой прибыли за год полностью подтвердились. Для инвесторов самым важным моментом в "кейсе" эмитента сейчас являются дивиденды. Исходя из 50% прибыли по РПБУ за 2022 год на акцию получается 6,64 руб, однако в действительности дивиденд будет другой. Во-первых, в дивполитике должны учитываться результаты по МСФО, а они могут отличаться от РПБУ. Во-вторых, есть ненулевая вероятность, что Сбербанк в условиях высокой потребности бюджета РФ может выплатить и более высокие дивиденды, учитывая тот факт, что за 2021 год компания ничего не платила. Рекомендация наблюдательного совета банка может появиться весной", - указывают аналитики.

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