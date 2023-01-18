Вероятен всплеск волатильности на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global

Вероятен всплеск волатильности на предстоящих в среду торгах на американском рынке акций в связи с выходом блока важной макростатистики, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

В частности, отмечает эксперт, будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за декабрь. Консенсус-прогноз предполагает, что показатель в целом вырастет на 6,8% г/г, а базовый индекс цен производителей увеличится на 5,4% г/г. Будут обнародованы данные розничных продаж за декабрь (консенсус: минус 0,8% м/м, вблизи уровней ноября). Продолжат выступать с комментариями представители FOMC, будет опубликован отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США ("Бежевая книга" ФРС).

"Не исключаем снижения рисковых активов под влиянием продолжающихся обсуждений борьбы с инфляцией. По данным последнего ежеквартального обзора The Wall Street Journal, несмотря на признаки замедления инфляции, экономисты считают, что жесткая денежно-кредитная политика провоцирует рецессию в экономике США (вероятность спада в следующие 12 месяцев допустил 61% опрошенных против 63% в октябре). Баланс рисков в предстоящую сессию мы оцениваем как нейтральный, - пишет Поздняков в комментарии. - Индекс S&P 500 накануне пробил вверх сопротивление на уровне 4000 пунктов, соответствующем 200-дневной скользящей средней, но закрепиться там по итогам торгов ему не удалось. MACD не подает четких сигналов, RSI находится ближе к зоне перепроданности. С учетом этого в предстоящую сессию вероятно снижение. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена на уровне 3918 пунктов".

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