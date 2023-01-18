"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Schlumberger с целью $65,3

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Schlumberger Limited с целью $65,3 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: $54,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Schlumberger опубликует отчет за IV квартал 2022 финансового года в пятницу, 20 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $7,81 млрд, а прибыль на акцию - $0,68. Высокие цены на нефть и растущий спрос на энергоносители должны были оказать положительное влияние на операционные показатели компании, полагают они, и ожидают, что отчетность компании превзойдет прогнозы и будет позитивно воспринята рынком.

"С точки зрения технического анализа цена акции пробила уровень сопротивления и обновила максимум с конца 2018г. Идея на рост бумаги с целью $65,3. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $54,3 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68", - подчеркивается в комментарии.

Schlumberger - крупнейшая нефтесервисная компания. Основные операционные центры компании расположены в Хьюстоне, Париже, Лондоне и Гааге.

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