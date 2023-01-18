"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 496 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 496 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 430 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 29 декабря была отсечка по промежуточным дивидендам за 9 месяцев 2022г. Учитывая перспективу продолжения выплат акционерам, бумаги могут закрыть дивидендный гэп.

"С технической точки зрения бумаги находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 430 руб. риск на портфель составит 0,23%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают аналитики "Финама".

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.