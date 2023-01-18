"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с целью 170 руб

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" рекомендуют покупать обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой 170 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Последние три месяца Сбер показывает прибыль выше 120 млрд рублей в месяц, - пишут эксперты. - Если банк сохранит эту динамику, то его бумаги ждет восстановление. С минимумов октября акции уже прибавили более 40%. Но даже сейчас они торгуются дешево по мультипликатору P/E. Текущий составляет около 2,3х, что вдвое ниже среднего исторического для банка. Поэтому мы подтверждаем идею на покупку обыкновенных акций Сбера с таргетом 170 рублей на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста с текущих уровней - 12%. Это довольно консервативный таргет, который бумаги могут легко превзойти, если Сбер покажет прибыль выше уровня 2021г".

Также аналитики добавляют, что в этом году Сбер может возобновить дивиденды, что может дать дополнительный импульс бумагам банка. Такое решение банк может принять самостоятельно или под давлением Минфина, которому нужны будут средства для сокращения дефицита госбюджета.

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