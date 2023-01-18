Бумаги Fix Price привлекательны для покупок - "Финам"

Бумаги (GDR) Fix Price привлекательны для покупок в текущей ситуации, отмечается в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"Российский бизнес компании имеет достаточно позитивные перспективы, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Фокус на низких ценах и уникальное сочетание продовольственных и непродовольственных товаров делает формат Fix Price крайне актуальным в периоды снижения реальных доходов населения. На этом фоне Fix Price продолжает увеличивать число магазинов примерно на 750 в год, что, вместе с повышенной продуктовой инфляцией, трансформируется в уверенный рост основных финансовых показателей. По нашим оценкам, по итогам 2022г выручка ретейлера может вырасти на 23-25% (г/г), EBITDA - на 25-27% (г/г), и в ближайшие годы темпы роста данных показателей могут остаться у отметки в 20%".

При этом, на взгляд эксперта, Fix Price достаточно умеренно оценён по мультипликаторам - около 5,9 EV/EBITDA 2022Е.

"Сохраняющийся потенциал роста бизнеса вместе с умеренной оценкой по мультипликаторам делает расписки Fix Price привлекательными для покупок в текущей ситуации, - указывает Кауфман. - Наша текущая целевая цена по ним составляет 458 руб., что соответствует апсайду 26%. Ключевым сдерживающим фактором для расписок Fix Price является зарубежная регистрация, не позволяющая платить дивиденды".

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