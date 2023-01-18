Вероятно укрепление рубля до 64,5 руб./$1 к концу 1К23 - Росбанк

Вероятно укрепление рубля до 64,5 руб./$1 к концу 1К23, полагают аналитики Росбанка.

По их мнению, на перспективу 2023г профицит текущего счета может заметно сократиться - до $110 млрд. Для рубля этого может означать уклон в сторону ослабления, однако в заметно меньших масштабах, чем в декабре 2022га. По оценкам экспертов банка, равновесные значения пары доллар-рубль находятся на уровнях 64,5/65,9/67,5/68,5 руб./$1 последовательно для I кв./ II кв./III кв./IV кв. 2023г.

"Причиной для более крепкой фундаментальной оценки рубля в начале текущего года является сезонность текущего счета, которая даже при относительной слабости сырьевых цен может быть частично компенсирована продажами валюты от Минфина, - пишут стратеги Росбанка. - Кроме того, запас валютной ликвидности, накопленный по итогам прошлого года (отток капитала мы рассматриваем как "зеркальные" последствия профицита внешней торговли) может остаться в роли буфера негативного новостного фона. В остальном, действие капитальных ограничений со стороны Банка России будет сдерживать влияние волатильной внешней конъюнктуры на внутренний рынок капитала, ограничивая расходование накопленной ликвидности на внешние инвестиционные проекты".

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