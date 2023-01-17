"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 165 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 9,01% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Сбер отчитался о финансовых результатах за декабрь и 2022г по РСБУ. Чистая прибыль за декабрь увеличилась на 40,1% год к году и составила рекордные 125,5 млрд руб. Банк прошёл адаптационный период и доказал свою устойчивость. Розничный кредитный портфель в декабре вырос на 1,7% до 12 трлн руб., а с начала года - на 12,9%. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов - 625 млрд руб. Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 202 г", - пишет эксперт.

Тем не менее, в результатах по РСБУ не учтены другие активы группы, в том числе международные. Таким образом, прибыль Сбера по МСФО может отличаться из-за потери международных активов, полагает Баженов.

"Учитывая сильные финансовые результаты по РСБУ, согласно дивидендной политике, Сбер по итогам года может направить 6,6 руб. на оба типа акций. После публикации мы наблюдаем фиксацию прибыли, в акциях было много спекулятивного капитала. Есть вероятность, что котировки Сбера скорректируются и протестируют после пробоя уровень 142 руб. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем целевой ориентир по акциям - 165 руб.", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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